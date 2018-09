¿Por qué Cristiano no arregló con el PSG?

Una vez que Cristiano Ronaldo decidió marcharse del Real Madrid fueron varios los equipos que buscaron quedarse con el portugués, que finalmente llegó a Juventus.



Algunos no pudieron contratarlo porque no le daban los números (como el Napoli y Manchester United), otros no tenían el nivel competitivo deseado por el delantero (Milan) y hubo uno que parecía tenerlo todo pero tampoco pudo quedarse con el futbolista.



El diario El Mundo de España asegura que PSG estaba en condiciones de contratar a Cristiano, aunque le ponía una condición: el pase tenía que cerrarse en el último día del mercado de pases. ¿Por qué?



PSG quería evitar que Real Madrid tuviera tiempo de ir en busca de Neymar o Mbappé. Para Ronaldo y su agente era demasiado riesgoso y, por tal motivo, decidió cerrar todo con Juventus.

Fuente: TyC Sports