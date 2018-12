Ponzio: "Me quiero retirar de la mejor manera"

Leonardo Ponzio brindó una extensa entrevista al diario La Nación en la que habló de varios temas y lamentó la temprana eliminación de River Plate en el Mundial de Clubes, tras perder ante Al-Ain en el debut, lo que le quitó la posibilidad de enfrentar a Real Madrid en la gran final.

"Nos encontramos con una derrota dura en este momento del año porque nosotros queríamos jugar la final del Mundial. Pero no hay excusas", consideró Ponzio, y agregó que "no hay que quitarle mérito al rival. El complemento a todo lo bueno que se dio en este año era llegar a la final del mundo, y no se dio".

A River le tocó jugar el Mundial de Clubes apenas diez días después de la final de la Libertadores, tras la postergación y cambio de sede, y Ponzio consideró que "se podría haber vivido antes y no tan cerca de esta fecha, pero no se pudo. Veníamos de una euforia grande por el hecho histórico que se dio ante Boca en la Libertadores. Y mientras sosteníamos esa alegría, tuvimos que volver a encaminar un partido, y no fue nada fácil. Ahora nos queda preparar el partido por el tercer puesto y tratar de ganarlo".

Por último, Ponzio se refirió a su retiro y dijo que "ahora que entramos en la Libertadores 2019" lo piensa. "Me gustaría jugar la Copa del año próximo y ganar un torneo local. Estaría bueno. Y estoy bien y con ganas", agregó.

"Me quiero retirar de la mejor manera. Pero como el grupo me sostiene para poder estar, me dan ganas de seguir. Hoy te digo esto. Sé perfectamente que no voy a jugar tres años más. Es un año más, en el cual uno ya conoce todo lo que sucede, pero el tiempo finalmente dirá", concluyó.