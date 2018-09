Pablo Vico y su momento incómodo con Sampaoli

El entrenador de Brown de Adrogué, Pablo Vico, compartió una curiosa anécdota de un encuentro con el exentrenador de la Selección Argentina Jorge Sampaoli durante la previa de un amistoso con la Sub 20.

"(Sebastián) Beccacece me invitó a jugar con la Sub 20 una vez. Tuve una buena relación con él, pero no tanto con (Jorge) Sampaoli. Yo le pregunté qué calidad de equipo querían, para estar a la altura de las circunstancias. Ahí se arrimó el señor Sampaoli y me dijo: 'No hay nivel para jugar contra nosotros'. Yo le dí la mano a Beccacece, me di media vuelta y me fui", comentó el técnico en diálogo con De una con Niembro.

"No le iba a faltar el respeto a la Selección, por eso jugamos igual el partido. Nos ganaron 3-0, fueron muy superiores", cerró el histórico DT del Tricolor.