Pablo Pérez: "Tenía otras ofertas pero ni lo pensé"

Este martes por la mañana, Pablo Pérez entrenó por primera vez con la ropa de Independiente en el predio de Villa Domínico. El exmediocampista de Boca se sumó a los trabajos Ariel Holan evaluará si cuenta con él para el duelo del domingo que viene a las 17.10 ante Talleres en la reanudación de la Superliga, por la fecha 16. Tras la práctica, el volante habló en conferencia de prensa.

Sobre su salida de Boca, Pablo Pérez dijo que "fue pactada con Angelici. Los ciclos se terminan cuando uno juega mal o no juega y yo terminé jugando todos los partidos". Luego agregó que "hablamos tranquilos (con Angelici), quedó todo muy bien; hoy me toca estar de esta lado y los objetivos son lograr un título con esta camiseta", explicó el mediocampista, que usará la camiseta número 8 vacante tras la salida de Maxi Meza. "Quién tomó la decisión no interesa, me tocó la salida de Boca e Independiente puso la confianza en mí, lo que quiero es brindarme al máximo".

En cuanto a su llegada al Rojo, Pérez dijo que "elegí Independiente porque me gusta el club y el desafío. Tenía ganas de venir, hace algunos años estuve cerca y no se dio. Estoy muy contento, es un club grande con mucha historia y ojalá pueda ser parte de esa historia".

Luego agregó que "es un paso muy importante en mi carrera. Estoy muy convencido de vestir esta camiseta. Tenía otras ofertas pero ni lo pensé".