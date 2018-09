Pablo Leyton, el árbitro mendocino que corre por el mundo

Pablo Leyton nació en el departamento de General Alvear, es árbitro de basquet y ahora cumplió un nuevo sueño: completó de unas las seis maratones más importantes del planeta.

El pasado fin de semana, Leyton corrió la maratón de Berlín, carrera que que integra la World Marathon Majors. El alvearense utilizó un tiempo de 03:38:16, para terminar en el puesto 7699 en la general de 44000 corredores y 858 en su categoría. Pablo fue el 9º mejor argentino entre los que participaron y el 13º sudamericano.

En el 2017 Pablo conquistó la primera maratón en Nueva York. Ahora, que logró el objetivo en Berlín, su próximo objetivo será Boston. Las otras maratones que integran el circuito son Chicago, Londres y Japón.

El festejo de Pablo Leyton tras el objetivo cumplido en Berlin

MDZ dialogó con Pablo Leyton para conocer más sobre su historia.

"Una vez que fui notificado para la maratón de Berlín, empecé a planificar la carrera y los meses de entrenamiento en donde no habían días de descanso. Luego de completar la carrera de Nueva York, me propuse realizar las seis carreras más importantes del mundo y poder lograr el anillo que se les da a los competidores que completan las maratones. A esta competencia no entra cualquiera. Si tengo ayuda, podré lograr mi objetivo", explicó Pablo.

Y agregó: "Nunca me gustó correr. Esto comenzó por un problema físico: tenia que bajar de peso. Gracias a esto conocí el mundo running. Empecé con carreras de 10 k , luego de 21k y quedaba las de 42k. Cuando hice la maratón de Buenos Aires me dije por qué no correr en las mejores carreras del mundo".

Mi sueño es tener el anillo de las seis carreras.

Pablo contó parte de su historia: "Soy árbitro de básquet desde 1987 desde ahí dirigo a nivel local como nacional. Llevo ambas pasiones como algo muy natural, como tiene que ser, no me vuelvo loco. Cuando termino mi entrenamiento me organizo para llegar en optimas para dirigir condiciones en la noche. Por suerte tengo un físico privilegiado, no tuve lesiones. El plan es entrenar y descansar bien para hacer mis tareas como corresponde.

Cuando entro a dirigir veo las cosas de otra manera. El running me cambió la vida.

Alvear, su lugar en el mundo: "Soy de General Alvear y adoro ese lugar donde tengo toda mi familia y mis amigos. Tengo esposa e hijos, que me apoyan en todo".

Lo que viene: "Ahora estoy descansando en Viena. La idea es llegar a la maratón de Boston. Todo depende de la parte económica. Las ganas están, el tema es la ayuda que pueda recibir para afrontar todo de la mejor manera posible".