Ortigoza y una buena noticia para Central

El mediocampista de Rosario Central Néstor Ortigoza aseguró que se quedará "al menos seis meses más en el equipo" y se mostró "feliz por haber entrado en la historia grande" del club, que semanas atrás se consagró campeón de la Copa Argentina y clasificó a la edición 2019 de la Copa Libertadores.

"Me quedo al menos seis meses más en Central, estoy contento, el 'Patón' (Edgardo Bauza) tuvo mucha calma y levantó al equipo y lo pudo sacar adelante, tengo mucha confianza en él", afirmó en Fox Sports radio.

"Estoy muy feliz porque entré en la historia grande del 'Canalla' y eso es importantísimo. La gente acompañó siempre y sufrió mucho, se lo merece porque es muy fiel, la ciudad estaba convulsionada y es lindo sentir esa presión", añadió el ex Argentinos Juniors y San Lorenzo, de 34 años.

ORTIGOZA: "EN CENTRAL ESTOY BIEN, TENGO CONTRATO"



BARRIOS: "NO SÉ QUÉ VOY A HACER, PERO A ARGENTINOS YA LE DI UNA MANO"#FSRadioSur | Los jugadores argentinos sobre sus actuaciones en el Canalla y el Bicho, respectivamente. pic.twitter.com/Bj9udbKDmF — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 28 de diciembre de 2018

Para el volante, "haber logrado la Copa Argentina fue clave, porque el club estaba necesitando un torneo y había que ganar sí o sí".

"Cuando llegué a Central entendí que era un desafío muy grande, lo tomé y lo logramos", puntualizó.



Ortigoza dijo también que "el público de Rosario es muy especial, alienta como nadie"; y en una mirada en perspectiva de su carrera dijo: "Nunca me volvió loco jugar en Europa. Trato de disfrutar el fútbol cerca de mi familia, no me arrepiento de no haberme ido, no me quedó una espina por eso".

"También estoy muy agradecido a la selección paraguaya, toda la familia de mi papá es de Paraguay, sentí un cariño especial con el país a través de los partidos y aunque cuando me nacionalicé no sabía si estaba haciendo bien o mal, de a poco me hicieron sentir importante", cerró Ortigoza.

El mediocampista obtuvo la nacionalidad en 2009, fue convocado por primera vez a la Selección "albirroja" por el DT argentino Gerardo Martino para las eliminatorias de Sudáfrica 2010 y en 2015 Ramón Díaz le dio la capitanía.