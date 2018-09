Orden y contundencia, los puntos a mejorar en el Lobo

Debe mejorar. No queda otra. Gimnasia y Esgrima arrancó con todo su segunda participación en la Primera B Nacional al imponerse por 2 a 1 ante Temperley, tras comenzar perdiendo, pero no pudo estirar su buen inicio en su visita a Mitre de Santiago del Estero.

Bianco confió en los mismos once en las dos primeras fecha, pero se vislumbran cambios.

José María Bianco decidió repetir a los once titulares en la segunda fecha, pero pensando en Chacarita, al que recibirá el sábado 15 en el Víctor Legrotaglie, podría haber modificaciones. Es que en Santiago del Estero el Lobo planeó controlar al rival en la mitad de la cancha, pero no lo consiguió, y en el ataque le faltó la efectividad demostrada en el debut.

Ante Temperley, el elenco Mensana comenzó en desventaja pero no perdió el orden. Además, aprovechó al máximo la contundencia de Patricio Cucchi, quien no perdonó adentro del área. Pero ante Mitre no logró levantar la desventaja y, según analizó el propio Bianco, después del segundo gol del rival el equipo se desordenó y en su afán por encontrar el gol quedó expuesto a lo que podría haber sido una goleada si los contraataques hubiesen sido aprovechados.

Cucchi se vistió de goleador en la primera fecha, pero el Lobo necesita una referencia en el área.

Con el parate por la fecha FIFA, Gimnasia trabaja con más tiempo pensando en el próximo partido, ante Chacarita, que arrancó muy mal el campeonato, perdiendo los dos partidos, y vendrá a Mendoza con la obligación de rescatar al menos un punto.

Las claves para el Lobo estarán en mantener el orden desde atrás, para evitar arrancar en desventaja como sucedió en las primeras dos fechas; y recuperar la contundencia mostrada en el inicio del campeonato.

Gimnasia y Esgrima comenzó ambos partidos sin referencia en el área. Aunque llegaron Sebastián Matos y Mateo Acosta, hasta ahora no han sido titulares. Además, se le fueron nada más y nada menos que 21 goles, los que anotó Palacios Alvarenga para ser el máximo goleador del Federal A pasado, y en Santiago del Estero esa ausencia se notó bastante. Con la expulsión de Matos, Acosta aparece como la primera opción para darle más alternativas a la ofensiva Mensana con una referencia bien marcada en el área.

Este viernes, Gimnasia tendrá un ensayo amistoso ante Godoy Cruz en Coquimbito. Allí, Bianco podrá poner a prueba a sus dirigidos ante un desafío interesante y empezará a darle forma al equipo para volver a la victoria y empezar a consolidarse en la categoría.