Neymar quiere volver al Barça en seis meses

El brasileño Neymar quiere adelantar su salida del PSG para regresar a Barcelona el año próximo, en el mercado de pases del verano europeo. La estrategia del futbolista es seducir al club al que dejó plantado hace una temporada y media para que comience las negociaciones.

"Sus llamadas son constantes", asegura una fuente del club citada por el diario español As. Desde el club Blaugrana no quieren más problemas con el PSG y la idea es no apresurarse, sobre todo mientras no crean necesario incorporar al jugadro al equipo. "Para el próximo verano no hay cláusula de salida, aunque para 2020 el precio sí que está fijado: 160 millones", agregó la fuente citada por el diario As.

En Barcelona son cautos con el panorama que pueda presentarse. Saben que Neymar mantiene un contacto fluido con los referentes del equipo y que en ese aspecto no sería un problema integrarlo al plantel.

Por ahora, sólo queda esperar.