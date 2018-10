Nalbandian, en contra de los cambios

El ex tenista argentino David Nalbandian criticó hoy el nuevo sistema de competencia que tendrá en 2019 la Copa Davis, torneo en el que disputó 50 partidos entre 2002 y 2013.

"Es un formato muy distinto al que se utilizaba. Ya no tendremos el clima que generaban los aficionados tanto de local como visitante. Me parece que se pierde la esencia de la Copa", opinó Nalbandian en una conferencia de prensa organizada con motivo de su participación como "atleta referente" de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Nalbandian dijo adiós al tenis profesional en octubre de 2013, a los 31 años y tras una serie de lesiones que no logró superar.

En su despedida, Nalbandian reconoció como una "espina" que no pudo sacarse en trece años como tenista haber ganado la Copa Davis con Argentina. Fue, dijo, el trofeo más deseado en su carrera, en la que disputó tres finales: 2006, 2008 y 2011.



"La Davis es el evento que sentí distinto a cualquier cosa. La presión que se siente, la atmósfera, eso no se vive en ningún lado y es una espina que no se pudo cumplir. Se dio así", lamentó en su momento el ex número tres del ranking, campeón del Masters en 2005 y finalista de Wimbledon en 2002.

La Copa Davis, que Argentina finalmente ganó en 2016, presentará el próximo año un nuevo sistema de competencia después de 118 años sin modificaciones.

El certamen se jugará en una sede única y a lo largo de una sola semana a fines de noviembre.

El nuevo formato causó una profunda división de opiniones en el mundo del tenis pero fue aprobado por la asamblea de la Federación Internacional de Tenis (ITF) el 16 de agosto pasado, que aceptó una propuesta organizativa presentada por el grupo empresario Kosmos, del futbolista Gerard Piqué.