Nadal y la batalla ante Thiem: "Fue muy exigente"

El español Rafael Nadal admitió hoy que su victoria sobre el austríaco Dominic Thiem para clasificarse para las semifinales del Abierto de tenis de Estados Unidos le demandó un esfuerzo "muy exigente" en todo sentido.

Después de ganarle a Thiem por 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4-7) y 7-6 (7-5) en cuatro horas y 49 minutos en un duelo que terminó a las 2:03 de la madrugada y que es el más extenso de la actual edición, Nadal dejó en claro lo complicado que estuvo el triunfo.

"Fue muy exigente en todos los aspectos. Ha sido un comienzo muy difícil para mí. Después de ese primer set perdido 6-0, intenté olvidarlo rápido y buscar objetivos cortos para volver. Entonces el partido se volvió más normal: un partido duro, contra un gran oponente", explicó el número uno del mundo, que en la siguiente instancia jugará ante el argentino Juan Martín del Potro.

"Ha sido exigente físicamente porque las condiciones también han sido difíciles en la pista. No locas, pero duras", reconoció el número uno del mundo, que aseguró que su victoria terminó siendo afortunada por la paridad que había en el marcador.

"Al final fue cuestión de un poco de suerte, y fue para mí. Feliz, por supuesto, de estar en semifinales otra vez. Significa mucho para mí", explicó Nadal, que valoró que el partido ante Del Potro sea el viernes y no el jueves.

"Es bueno tener ahora dos días que probablemente me den la oportunidad de estar al 100 por ciento en las semifinales. Hoy no sé si lo estaré, pero si hubiese tenido un sólo día, seguro que no lo hubiese estado", admitió el número uno del mundo, que remarcó que deberá elevar el nivel si pretende derrotar al argentino para acceder a una nueva final en el Corona Park.