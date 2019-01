Nadal ganó y avanzó a segunda ronda

El tenista español Rafa Nadal se clasificó este lunes para la segunda ronda del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, después de derrotar en tres sets (6-4, 6-3, 7-5) y con trabajo al australiano James Duckworth, en una primera jornada en la que también pasó Fernando Verdasco.



Cuatro meses después de jugar su último partido oficial, inacabado, en las semifinales del US Open ante el argentino Juan Martín del Potro, y con apenas dos exhibiciones en sus piernas, el balear volvió a la acción en la Rod Laver Arena con un estreno de más de dos horas que le sirvió para una buena primera toma de contacto.

El segundo cabeza de serie se mostró sólido, aunque se topó con la resistencia de un Duckworth, lastrado por las lesiones en los últimos años y que planteó un partido muy agresivo y sin permitir demasiados peloteos, una táctica que no le funcionó ante la firmeza del campeón de 2009, que sólo tuvo un instante complicado en la segunda manga y a la hora de cerrar el partido.



Su nuevo saque también le pareció ir mejor a un Nadal que no concedió demasiados puntos con su primer servicio, aunque concedió dos roturas, una de ellas en blanco y cuando se disponía a poner fin al partido en el tercer y definitivo set. Además, limitó mucho sus errores no forzados (11), al contrario que el australiano (40), y encadenó muchos ganadores (38) para firmar un debut con buenas sensaciones. En la segunda ronda, le tocará en liza otro australiano, Matthew Ebden.



El encuentro comenzó como más le gusta al español, con una rotura sobre el primer saque de su oponente, suficiente para adjudicarse un set inicial donde sólo perdió cuatro puntos con su servicio y donde ya comprobó que Duckworth se lo iba a jugar todo (9 ganadores y 14 errores no forzados).



El jugador local probó entonces en el segundo parcial buscar más la red para intentar incomodar más al manacorí, sorprendido en esta ocasión con una rotura que le puso 0-2 abajo. Duckworth tuvo 40-15 para situar un cómodo 3-0, pero Nadal lo levantó para recuperar el 'break'. El balear aceleró entonces y se llevó seis de los siguientes siete juegos para cerrar la manga sin más alteraciones (6-4).



Pese a la bajada en el porcentaje de primeros servicios, Nadal continuó con su dominio en la pista. A base de ganadores (14), controló a su rival, al que tuvo en su mano con 5-3 y servicio, instante en el que se topó con su conocido problema para cerrar en algunas ocasiones los partidos. El de Sidney no lo desaprovechó y le arrebató el saque en blanco, poniendo una emoción que no afectó más al exnúmero uno del mundo, que sentenció al resto evitando una siempre incómoda 'muerte súbita'.