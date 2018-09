Nadal avisó que se iba a retirar en un cruce con el umpire

Rafael Nadal no pudo continuar más allá del segundo set de las semifinales ante Juan Martín del Potro por un problema en su rodilla, que había dejado a entrever no solo con sus gestos y con el pedido de asistencia médica, sino también con un sorpresivo anuncio ante el umpire.



"Yo me voy a retirar por los dolores en mi rodilla, pero en estas no estás decidiendo bien", le dijo Rafa cuando la historia estaba 7-6, 4-1. Mirá el video del momento.