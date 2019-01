Mourinho y un insólito escape de película

El portugués José Mourinho se estrenó este sábado como comentarista de los partidos de la Premier League para la cadena beIN Sports, y además de analizar la jornada, el DT confesó que fue real lo que parecía una leyenda: que un día, como técnico del Chelsea, casi se ahoga en un canasto de ropa sucia.

En 2005, en el partido de cuartos de final de la Champions contra el Bayern Múnich, Mourinho estaba sancionado por unas críticas a la UEFA que le impedían estar en el banco y acudir al vestuario antes del encuentro para dar la charla técnica.

Pero Mou, capaz de cualquier cosa, engañó al máximo organismo del fútbol europeo y, tal como reveló, casi muere en su intento por escaparse y que no lo agarraran haciendo trampa. "Era un Chelsea-Bayern, un gran partido de Champions, y yo estaba sancionado. Necesitaba estar con mis jugadores y no podía estar en el vestuario. Pero fui al mediodía para que nadie me viese llegar, sólo quería estar con mis jugadores cuando llegaran", comenzó relatando el técnico portugués.

Así el entrenador logró dialogar con sus jugadores, pero todavía le quedaba un obstáculo: cómo salir del vestuario sin que nadie de la UEFA lo detectara.

"Stewart (utilero del club) me metió en el canasto de la ropa sucia para que saliera del vestuario y dejó algo de hueco para que respirara, pero el personal de la UEFA me estaba buscando desesperadamente. Así que Stewart cerró el canasto y no podía respirar... Me estaba muriendo, en serio, lo juro", concluyó Mou.