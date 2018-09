Mourinho: "Pogba es sólo un jugador, no un capitán"

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, habló hoy en conferencia de prensa antes de enfrentar al West Ham de Manuel Pellegrini, y se refirió a su relación con Paul Pogba, después de quitarle el rango de segundo capitán. El portugués afirmó que "la relación es buena, normal entre técnico y jugador" pero envió varios dardos para el mediocampista.

"No, no puedo decirte lo que hablamos en el entrenamiento", respondió Mourinho ante la consulta de una charla que se vio esta semana, y agregó que "la sesión fue abierta, ustedes tenían algunas cámaras con cierto potencial para entender algunas de las palabras, tal vez tengan que cambiar las cámaras si quieren saber todo lo que se dice porque yo no lo voy a comentar, fue una conversación".

Con respecto a la capitanía de Pogba, explicó que "Paul y otros jugadores en el plantel conocen detalladamente la razón por la cual yo y mi cuerpo técnico decidimos hacer eso. Siempre analizo a un futbolista como jugador cuando un jugador es capitán, analizo al jugador por la perspectiva del jugador y del capitán. Y después de semanas de análisis e intercambiar las opiniones con mi cuerpo técnico, decidimos que Paul es sólo un jugador y no un capitán. Decisión tomada. Informé al jugador y cuando me preguntaron antes del partido el martes lo confirmé, final de la historia".

Finalmente, Mourinho aseguró que "ningún jugador es más grande que el club y si estoy contento con su trabajo, juega. Estoy contento con su trabajo de esta semana, muy feliz, martes, miércoles y jueves especialmente porque hoy no fue tan significativo, pero se entrenó muy bien, el equipo necesita buenos jugadores, jugadores con personalidad para jugar, él la tiene y juega mañana. Lo único que me preocupa es que no me hagas preguntas de lo que es lo más importante, el partido".