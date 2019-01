Mohamed inició su cuarto ciclo en Huracán

El director técnico encabezó la primera práctica de la pretemporada en el predio "La Quemita", de cara a la segunda parte de la Superliga y a la participación en la Copa Libertadores de América.

"Queremos pasar la zona de grupos en la Copa y mantenernos en puestos de clasificación y para eso vamos a pelear el campeonato", apuntó el "Turco" Mohamed en la rueda de prensa que brindó después del entrenamiento, en el arranque de su cuarto ciclo en el "Globo".

En el primer día de la pretemporada, Mohamed no tuvo caras nuevas y puso las próximas 24 hroas como fecha límite para la resolución de la continuidad o no del arquero Marcos Díaz, cuyo vínculo con el club finalizó el 31 de diciembre.

"Tenemos que resolver mañana lo de Marcos. Es un tema que deben resolver él y la dirigencia. Todos saben de mi relación con Marcos, es un amigo y sería muy bueno que se quede, pero es una cuestión económica en la que no me puedo meter", remarcó.

El presidente del club de Parque de los Patricios, Alejandro Nadur, se reunirá mañana con Díaz y su representante, Juan Cruz Oller, y allí se resolverá si acepta la renovación del contrato.

"Tenemos muy claro lo que queremos si no se queda Marcos y a la tarde saldremos a buscar el arquero que queremos", aseguró el DT, que también pretende "un delantero".

"Queremos mantener la base de jugadores y reforzarla con dos o tres incorporaciones", detalló Mohamed.

El ex DT de Independiente y Colón de Santa Fe -en el fútbol local- encontró a un plantel "con muchas ganas" luego de la abrupta salida de Gustavo Alfaro.

"Los chicos son profesionales y lo que pasó quedó en la historia. Nosotros estamos para construir e intentar sumar características diferentes pero apoyándonos en la herencia que dejó Gustavo", señaló.

"Vamos a respetar la estructura aunque a mí me gusta que el equipo presione arriba, que sea dueño de la pelota y que juegue en el campo rival", advirtió.

A los 48 años, "Tony", como lo llaman sus íntimos, regresa al club de sus amores luego de su última experiencia en 2013 y marcó las diferencias con sus ciclos anteriores.

"Estoy con la felicidad de volver a casa en un momento muy bueno. El club está excepcional. Es la primera vez que me toca salir a dirigir un entrenamiento y está todo organizado", destacó.

El ciclo comenzará oficialmente el 20 de enero ante San Lorenzo, como visitante, en el partido pendiente de la fecha 13ra. de la Superliga, y será el primer enfrentamiento del "Turco" ante el clásico rival.

"Es un debut raro. Ya me había pasado con Independiente que me tocó con Racing. Es una sensación especial y una cuenta pendiente para mí", confesó el entrenador que sumó a su habitual equipo de trabajo -con Gustavo Lema y Raúl "Mono" Gordillo como ayudantes- al preparador físico Elvio Paolorroso, ex colaborador de Gerardo Martino, y a Gustavo Campagnuolo, como entrenador de arqueros.

Mohamed evaluará al plantel hasta el lunes cuando comenzará la parte más exigente de la pretemporada, que se llevará a cabo en Ezeiza hasta el 13 de enero.

Con respecto a la última temporada, las únicas ausencias fueron las del mencionado Díaz y el delantero Gabriel Guerra (no tuvo minutos en la Superliga). En tanto, regresó luego del préstamo en Deportes Temuco, de Chile, el atacante Lucas Campana.