Miguel Simón: "Es muy probable que Guillermo no siga en Boca"

Ganaron River y Boca. Pero la presión no es la misma para los dos equipos más grandes del Argentina y menos para sus técnicos. El columnista deportivo Miguel Simón explicó por qué Guillermo Barros Schelotto puede dejar el equipo, a pesar de que tenga buenos resultados.

“Boca en 12 días había pasado de una situación ideal, a una crisis importante. La crisis pasa por la confianza de los futbolistas”, aseguró Simón.

“El ‘mundo Boca’ logra esto. Es increíble que sabemos todos que Guillermo, que puede ser hasta campeón es casi seguro que no va a continuar. Estos tres años lo han desgastado tanto, aún victorioso, que no siga en Boca”, adelantó el especialista. En ese sentido, dimensionó la presión que es estar sentado en el banco de DT de Boca. “Guillermo, ídolo como futbolista, consigue un bicampeonato y pelea en todos los frentes no tiene colchón. Si él no tiene colchón, entonces quién lo tiene”, se preguntó.

Además, en su columna Simón explicó el por qué del éxito de los All Blacks y otra perlita: los niños de Argentina usan cada vez menos camisetas de equipos locales y más de clubes internacionales.

