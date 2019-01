Messi, único argentino en el once ideal de L'Equipe

El crack argentino Lionel Messi, quien este año por primera vez no fue elegido entre los tres finalistas al Balón de Oro, sí aparece en el once ideal de L’Equipe. La Pulga es el único argentino y el único jugador del Barcelona elegido por los periodistas del prestigioso diario francés de un once en el que destacan dos ausencias.

Messi es uno de los integrantes del ataque junto a Mbappé, figura excluyente de Francia campéon del Mundial Rusia 2018, Eden Hazard, de gran año en el Chelsea y en la Selección de Bélgica, tercera en la Copa del Mundo, y Cristiano Ronaldo, quien le dio otra Champions al Madrid a mediados de año. Las grandes ausencias fueron la de Neymar, de mala temporada en la Champions y flojo Mundial, y Antoine Griezmann, pieza clave del Seleccionado francés.

El equipo ideal, elaborado por los periodistas de L’Equipe, lo completan en la portería Jan Oblak (Atlético de Madrid). En defensa: Alexander-Arnold (Liverpool), Varane (Real Madrid), Van Dijk (Liverpool) y Marcelo (Real Madrid). En la mitad de cancha, un doble pivote formado por Kanté (Chelsea) y Modrid (Real Madrid).