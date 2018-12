Messi respondió al desafío de Cristiano

El duelo personal entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo perdió fuerza desde la salida del portugués del Real Madrid. Con su llegada a la Serie A, CR7 aseguró sentirse muy cómodo y hasta desafío a la Pulga a mudarse a Italia, algo que el rosarino descartó de plano.

"No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año. No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar", respondió Messi en una entrevista exclusiva de Marca.

Días atrás, Cristiano había sacado chapa por sus pasos en Portugal, España, Inglaterra y la Selección y había chicaneado: "A lo mejor es él quien me necesita más a mí. Para mí la vida es un reto y me gusta hacer felices a las personas. Me gustaría que Messi viniera en Italia algún día. Que haga como yo y acepte el reto".

De todas maneras, la Pulga recordó los duelos entre su Barcelona y el Real Madrid de CR7 como "muy bonitos" y aseguró: "Era una rivalidad muy sana en la que los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor cada uno a lo suyo. Y creo que también estuvo bueno para el espectador".