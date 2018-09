"Messi convierte lo extraordinario en rutinario"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró hoy que contar con Lionel Messi en el equipo es "un alivio para el que lo tiene y un problema para el que no", después de que el astro argentino anotara un "hat-trick" en el estreno de los azulgrana en la Liga de Campeones europea.

"Tener a Messi es un alivio para el que lo tiene y un problema para el que no. Es un jugador decisivo, no se cansa de hacer goles y convierte lo extraordinario en rutinario", afirmó Valverde tras la victoria por 4-0 del Barcelona sobre el PSV Eindhoven.

"A mí, (como jugador), no me pasó algo así en Primera. Estamos viviendo algo único, esto no ha ocurrido durante muchos años y, cuando no esté, será difícil de encontrar otro como él", continuó el técnico español de los catalanes.

Valverde también tuvo elogios para el francés Ousmane Dembélé, autor del segundo tanto azulgrana y el hombre provocó la falta que Messi convirtió, de manera magistral, en el primer gol del choque.

"Dembélé está muy bien, se está relacionando muy bien con el gol y está haciendo goles importantes. También está teniendo continuidad porque él se lo gana. Es desequilibrante", resumió el técnico azulgrana el buen inicio de temporada del galo, que ya suma cinco tantos en todas las competiciones.

Respecto al partido en sí, que no se decantó del lado del Barcelona hasta superada la hora de juego, Valverde comentó: "Es una batalla de 90 minutos y en el comienzo las cosas están más igualadas porque los dos equipos están bien, pero después a quien tiene que defender más le cuesta más porque el desgaste influye".