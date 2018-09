Mendoza trae otro domingo de carreras

El Hipódromo de Mendoza abrirá sus puertas el domingo para ofrecer una nueva jornada de carreras. Será la decimosegunda vez en la temporada que el deporte de los reyes se presente en la Catedral y el programa estará compuesto por carreras cortas y largas. La programación contará con dos clásicos (uno de 1400 metros y otro cuadrero) en los cuales se podrá ver en pista a buenos ejemplares.

A continuación el detalle del programa:

1ª A LAS 12 HORAS

PREMIO: “SEEKER’S BOY”

600 METROS (EXTRAOFICIAL)

1 CURCIO

2 LUZ DE MORFEO

3 LOOKING SIDNEY

4 BURNUM

5 FILANDON

6 INVER PARK

2ª A LAS 12:40 HORAS

PREMIO: “FRANQUITO”

500 METROS (EXTRAOFICIAL)

1 RECIT COIFFEUR

2 WEST KILLER

3 INTER MOZART

4 MASCHERANO CATCHER

3ª A LAS 13:20 HORAS

PREMIO: “DON MATIENZO”

400 METROS (EXTRAOFICIAL)

1 GUALTALLARY

2 TIO COLONIAL (EX ALPATACO)

3 AMOR VERDADERO

4 FLIYING PILOT

4ª A LAS 14:00 HORAS

PREMIO: “DÍA DEL BIBLOTECARIO”

1.400 METROS (GANADORES 1)

1 GIOVANNI L’UNICO

2 TITANIUM

3 SEATTLE TANGO

4 LUFKE

5 CASTLE NEO ROAD

6 CHISPEANTE

7 DORAL SEATTLE

5ª A LAS 14:40 HORAS

CLÁSICO: “DÍA DE LA PRIMAVERA”

300 METROS (EXTRAOFICIAL)

1 JUANCITO

2 ULTIMO CUADRERO

3 DON VALENCHU

4 VONETIANO

6ª A LAS 15:40 HORAS

PREMIO: “DÍA DEL INMIGRANTE”

1.400 METROS (PERDEDORES) (SE INICIA APUESTA TRIPLE EXACTA DE COMBINADAS. POZO REZAGO $ 26.264,10)

1 IMPERIO INCA

2 SUPER JUAN TAG

3 TOP LEOPARD

4) FUNKY STRIPES

4ª) ASESI

5 RISA SKY

6) COSMIC RAIN

6ª) BATACAZO FOR

7 SILVER FINGERS

8 MAK DAN

9 I‘M HAPPY NOW

10 QUE VAIVEN

11 ETERNO OMAR

7ª A LAS 16:20 HORAS

PREMIO: “DÍA DE LA INDUSTRIA”

1.300 METROS (GANADORAS 1) (CONTINÚA APUESTA TRIPLE EXACTA DE COMBINADAS)

1 KITRY

2 RED VALENTINE

3 AMIGA QUERIDA

4 E VIDENCIAS

5 ENOLOGA SAM

6 OLA Y CHAU

7 EVIDENCE NOW

8 KINARI

9 FIVE O’CLOCK TEA

8ª A LAS 17:00 HORAS

PREMIO: “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”

1.300 METROS (PERDEDORES) (FINALIZA APUESTA TRIPLE EXACTA DE COMBINADAS)

1 JUAN CHARRUA

2 WAHKAN

3 CATCHER THE WAY

4 BURJ AL ARAB

5 ASTRO NOVELERO

6 LAST TEARS

7 TELEPEAJE

8 BRUJO NOV

9 EVERY MONTH

10 SHY NANO

9ª A LAS 17:40 HORAS

ESPECIAL: “DÍA DE LA INDEPENCIA DE BRASIL”

1.200 METROS (ESPECIAL)

1 NAMED TO SUCCEED

2 RUN THE TRIOMPHE

3 LANPU

4 VELEZINA

5 ICE START

6 AYN RAND

7 AMERICAN WIN

10ª A LAS 18:20 HORAS

PREMIO: “DON CARLOS”

275 METROS (EXTRAOFICIAL)

1 YANKEE GOLD

2 TEMERARIO

3 BARBARITA

4 VER SEATTLE