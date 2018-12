Mendoza tiene un nuevo "Maestro" de Ajedrez

El ajedrecista Ismael Giménez del Club Mendoza Regatas, cumplió un excelente desempeño en el Campeonato Sudamericano de Ajedrez desarrollado recientemente en la ciudad de Lima, Perú.

El joven deportista de Regatas obtuvo el primer puesto obteniendo el título de "Maestro Internacional" en la categoría juvenil. El certamen tuvo lugar en Perú del 1 al 7 de diciembre donde participaron 100 ajedrecistas de toda América.

Giménez con 18 años, viene demostrando un alto nivel que se manifiesta en los resultados deportivos. Comenzó a practicar ajedrez cuando tenía 10 años, luego de llegar a su escuela una invitación para participar en un torneo.

El mendocino, Ismael Giménez.

Ismael señalo que: "estoy muy feliz, paso horas jugando al ajedrez, también juego por internet para ver cómo estoy y qué cosas debo mejorar. Para mí el ajedrez es excelente, en el 2016 competí en los Juegos Nacionales Evita y gane medalla de oro en la categoría individual y bronce en equipo. También viaje al Sudamericano de la Juventud de Ajedrez, no me puede despegar del juego me parece muy apasionante".

Jorge Aguirre, presidente de Regatas manifestó su orgullo por Ismael y destaco lo importante de este certamen. El deportista cuenta con el apoyo de la institución, entrena en sede central varias horas jugando partidas con amigos y profesores. Además, tiene un profesor en Buenos Aires.

En la historia de Mendoza solo hubo tres campeones internacionales, todos de Regatas. Hoy se suma Ismael obteniendo el título de Maestro Internacional.