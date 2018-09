Mendoza, entre los cuatros mejores

La Borravino arrancó metida y a los nueve segundos Paula Leiva marcó el 1-0, un adelanto de lo que iba a ser la noche del local. A los cinco minutos, Mariana Dimaría definió con un terrible zurdazo al ángulo para marcar el segundo y acto seguido, Ontiveros dejó a dos rivales en el camino y definió suave por un costado de la arquera, quién dejó el rebote en la línea del arco a merced de Mailén Romero, que tan solo tuvo que soplarla para decretar el 3-0. El conjunto de Ayala no sacó el pie del acelerador y en siete minutos, Camargo habilitó con un sombrerito a Flor Ogara, la cual de cabeza metió el cuarto.

Un minuto después, Leila Cayumil marcó el descuento para las del Sur (segundo gol que le convierten a las mendocinas en el torneo) y fue un llamado de atención para las locales que cometieron su primer descuido de la noche.

Restando cuatro minutos para el final, la jugadora más valiosa del mundo (Ontiveros) combinó una excelente pared con Cataneo y definió a un palo para festejarlo con toda la furia.

Si bien las dirigidas por Jesús Ayala se fueron al descanso 5 – 1, el resultado por momentos no reflejó la realidad del encuentro ya que Viedma tuvo dos ocasiones bajo los tres palos y no estuvo fino en el remate, además por momentos también hubo distracciones en la locales que no en el descanso merecieron el tirón de orejas por parte de Ayala.

En la segunda mitad la Sopa Dimaría marcó el sexto tras una excelente jugada colectiva que ella misma finalizó bajo el arco, a los dos minutos. Tras un descuido de Viedma, Ontiveros se fue hasta la linea de fondo y le cedió la redonda a la debutante en el torneo, Solange Camargo que la punteó cayéndose para marcar el séptimo.

Promediando nueve minutos para el éxodo del encuentro, Caldo Ogara empujó con el borde interno de su botín derecho la Kagiva para mandarla al fondo de la red tras un excelente centro a la espalda de la visita (8-1). Un minuto después Meli Schulze fue la gestora del noveno gol, sacó rápido con efecto muy bien para Veliez, que de un solo toque habilitó a Aye Moreno quien definió con la arquera a mitad de camino, go-la-zo.

Los diez minutos restantes, la borravino bajó un cambio y controló con mayor tranquilidad la pelota, metió el resultado en el freezer y sólo se preocupo por hacer circular la caprichosa por todo el parquét. Al ritmo de “Vamos borravi, vamos borravi” se metió entre las cuatro mejores de la Argentina y mañana desde las 21:30 buscará el pasaje a la gran final cuando enfrente a Rio Grande.

Comodoro Rivadavia 1 – 2 Pico Truncado

Comodoro Rivadavia lo ganaba desde los primeros minutos gracias al gol de Curruhuinca pero sobre el cierre de la primera mitad Pico Truncado lo empató 1-1 por intermedio de Barbara Pozas. El segundo tiempo fue de los más cerrados visto hasta ahora en el torneo, restando cuatro minutos para el final, Noelia Salva metió un puntazo bajo el arco y sentenció el resultado final. El conjunto chubutense metió a su par del Sur contra su arco los segundos restantes, pero sin eficacia por lo que las chicas de Pico Truncado avanzaron a semifinales entre lágrimas y emoción.

Mar del Plata 3 – 5 Rio Grande

En segundo turno Rio Grande, el único conjunto fueguino, arrancó perdiendo a los pocos segundos frente a Mar del Plata pero tuvo rápida reacción para darlo vuelta 2-1. Las chicas de “La Feliz” salieron a buscar el empate y de contragolpe sufrió una ráfaga de goles para irse al descanso 4-1 abajo. La segunda mitad fue más pareja aunque Rio grande metió un golazo (de arco a arco) y la historia ya parecía sentenciada. Sólo quedó lugar para el descuento de Mardel que igual no le alcanzó y el encuentro quedó 5 – 3 en favor de las chicas del fin del mundo (Tierra del Fuego).

Paraná 4 - 3 Metropolitana

El tercer partido fue el plato fuerte de la jornada, dos de las mejores selecciones vistas hasta acá junto con Mendoza, se enfrentaron a todo o nada. Las chicas de la capital del país comenzaron con el pie derecho en cuatro minutos gracias a Jesica Tolaro pero Paraná se repuso rápidamente y empató por intermedio de Iara García con un lindo gol de taco. Tolaro aprovechó un rápido contragolpe y estampó el 2-1 para irse en ventaja al descanso.

La segunda mitad fue muy disputada y sin espacio para el error, las entrerrianas empataron ni bien comenzó a correr el reloj y acto seguido la Metro volvió a ponerse en ventaja 3-2; faltando 4 minutos para el final Paraná empató y forzó el alargue. En el tiempo extra las dirigidas por Jaime Jonas (Paraná) se pusieron en ventaja(4-3) por primera vez en la noche y lo aguantaron hasta el pitazo final. La semifinal será mañana viernes desde las 19:30 ante Pico Truncado.

Síntesis

Mendoza (9): Tamara Falconi, Mailen Romero, Paula Leiva, Mariana Dimaria y Ana Ontiveros.

Ingresó: Florencia Ogara, Solange Camargo, Verónica Cabrera, Micael Zabaleta, Melisa Schulze, Greta Veliez, Cecilia Funes, Ayelén Moreno.

DT: Jesús Ayala.

Viedma (1): Milagros Cayumil, Magalí Martínez, Caterine Sastre, Evelin Fernández y Leila Cayumil.

Ingresó: Lorena Gaete,Juliana Curilen, Marianela Olivares, Carolina Onorati, Barbara García

DT: Pablo Gómez.

Goles: PT: Leiva, Dimaría, Romero, Ogara y Ontiveros (Mza) – L, Cayumil (Viedma).

ST: Dimaría, Camargo, Ogara y Moreno.

Amarillas: Cabrera, García, Camargo.

Árbitros: Zalazar y Agüero.

Cancha: Estadio Ribosqui (Maipú).

La figura: Florencia Ogara