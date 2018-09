“Me voy conforme con la valentía del equipo”

Ariel Holan rescató hoy “la valentía y el coraje” de Independiente, que le igualó el partido a Banfield con un hombre menos desde los 11 minutos de juego y hasta pudo haberse llevado los tres puntos en el estadio Florencio Sola.

“La expulsión cambió el partido, canalizamos mal la rebeldía. El equipo quería como sea ir para adelante, y con la pelota queríamos ir a empatarlo. Después de los 30 minutos nos paramos un poco mejor y tuvimos una muy buena chance para empatarlo. Lo mejor fue el segundo tiempo, con diez, porque fuimos muy superiores. Me voy conforme con la valentía y el coraje del equipo”, destacó el entrenador en rueda de prensa.

Además, si bien no quiso polemizar con el árbitro Silvio Trucco, recordó la jugada en la que el juez no sancionó una falta de Rodrigo Arciero sobre Gastón Silva dentro del área del Taladro. Y consideró que “la primera amarilla de (Pablo) Hernández no fue”, por lo que no debería haber sido expulsado.

Independiente tan solo ganó un partido en lo que va del torneo, pero Holan armó un once inicial con varios habituales suplentes para preservar a los que jugaron frente a River Plate el pasado miércoles por la Copa Libertadores.

“Tenía como prioridad que no se me lastime ninguno de los que habían jugado la batalla del miércoles”, señaló.