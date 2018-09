"Me pasé todo el entrenamiento mirando a Maradona"

La llegada de Diego Maradona a la dirección técnica de Dorados no solo revolucionó a Culiacán, ciudad en la cual se encuentra el club, sino también al propio plantel. Así lo reveló Facundo Juárez, mediocampista argentino que juega en el equipo mexicano.

“Lo que estoy viviendo estos días es increíble. Nunca imaginé poder vivirlo, soy un privilegiado por tener a Maradona en el equipo. Tal es así que, en el primer entrenamiento casi que no entrené porque me pasé toda la hora mirándolo, absorbido por su figura y pensando en lo que fue como jugador. Pero creo que no sólo fui yo el que estaba así: era todo el plantel”, contó el joven de 24 años, oriundo de Santiago del Estero.

Con respecto a la locura que generó Maradona en la ciudad, Juárez detalló: “Maradona revolucionó tanto la ciudad, que el beisbol (principal deporte en Culiacán) quedó relegado en los diarios por la atención que se le dio a él desde que llegó acá. La ciudad lo apoya en su totalidad, pese a que algunos digan lo contrario".

Lejos de frenar con los elogios hacia Diego, el ex-Mitre de Santiago del Estero continuó: “Cuando estás al lado de Maradona te das cuenta que todo lo que se cuenta de él son mentiras. La sensación de estar a su lado te demuestra lo humano que puede ser, y eso que sólo lleva unos días acá”.

Por último, el mediocampista, oriundo de Santiago del Estero, develó un divertido cruce que tuvo con Maradona. “Diego me hizo muchas bromas por ser santiagueño y por la forma de ser que tenemos. Cuando me presenté ante él me preguntó de dónde era y cuando le dije de Santiago del Estero, me dijo 'espero que vos no te vayas a dormir dentro de la cancha' y se moría de la risa".