"Me fui del Barcelona para ser feliz"

El futbolista español Paco Alcácer aseguró hoy que se fue del Barcelona "para ser feliz jugando" y celebró su nueva convocatoria con su selección.

"El estar aquí ya merece estar contento. Al final todo se resume a toma de decisiones. El estar dos años en el Barcelona, no tener protagonismo, no salía todo como quería... Decidí buscar minutos fuera. Me marché para ser feliz jugando", explicó en rueda de prensa.

El actual futbolista del Borussia Dortmund aclaró que "un jugador con confianza es mejor que uno sin confianza".

"Decidí buscar minutos fuera. En el Barça, con Luis Suárez, Messi, Dembélé... es complicado jugar", estimó.

Alcácer habló positivamente de su experiencia en la Bundesliga, donde lleva seis goles en tres partidos. "Todos los compañeros desde el primer día me han ayudado mucho. Había dificultad por el idioma y el cambio. Me lo han hecho muy fácil y me he adaptado bien. La familia está también conmigo", comentó.

Como el resto de futbolistas de la selección española, el punta del Borussia Dortmund afronta una nueva etapa en el equipo nacional con Luis Enrique como preparador.

"Ahora somos un grupo más joven, con caras nuevas. El juego va a ser el mismo. El míster decidirá si hay que cambiar el estilo o no. No creo que cambie mucho", observó.

Para Alcácer, "el nivel (de la selección) es muy alto y la competencia será dura". "El comienzo que he tenido ha hecho que esté en la selección. Intentaré no bajar los brazos", aseguró.