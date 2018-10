Más que tranquilo, el Lobo tiene todo listo para ir a Quilmes

Gimnasia y Esgrima cerró una de sus semanas más tranquilas de trabajo, desde que logró el segundo ascenso de su historia a la Primera B Nacional, tras ganarle a Independiente Rivadavia. Y no es para menos, pues se sacó una espina que tenía clavada desde hacía 36 años, cuando se enfrentaron por primera vez en torneos de AFA.

Luego de quedarse con el clásico mendocino, el plantel del Lobo tuvo su merecido descanso el día lunes; el martes retomó las prácticas con la mira puesta en el duelo del próximo sábado, ante Quilmes, por la sexta fecha del campeonato; ayer realizó el ensayo formal de fútbol, a puertas cerradas; y hoy se entrenó por última vez antes de emprender su viaje a Buenos Aires.

Y como dice aquel viejo axioma del fútbol, "equipo que gana no se toca", y más aún teniendo en cuenta la relevancia del partido ganado. Aunque no lo confirmó, todo indica que José María Bianco repetirá a los once que salieron a la cancha el domingo ante la Lepra: Tomás Marchiori; Lucas Fernández, Stéfano Brundo, Lucas Márquez, Leandro Aguirre; Gonzalo Bazán, Pablo Cortizo, Emmanuel García; Lucas Baldunciel; Ignacio Morales y Patricio Cucchi.

El Lobo está tranquilo, pero no relajado, tal como dijo el propio Bianco tras el clásico, "esto me genera mucha alegría, pero hay que seguir trabajando". Y es que la B Nacional no da respiro y el sábado Gimnasia buscará su cuarta victoria en el torneo, que hoy por hoy lo tiene en zona de reducido por el segundo ascenso a la Superliga.

Además de los titulares, a la convocatoria de Gimnasia la completan Rodrigo Lugo, Gabriel Fernández, Juan Bauza, Sergio Oga, Sergio Velázquez, Sergio López y Neri Espinosa.

El plantel viajará mañana a Buenos Aires, vía aérea, y quedará concentrado para el partido que se disputará el sábado a las 15.30, en el estadio Centenario, con el arbitraje de Nazareno Araza.