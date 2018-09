Martino habló de la posibilidad de volver a la Selección

Gerardo Martino, quien en las últimas horas apareció como el principal candidato a dirigir a la Selección Argentina, negó contactos con dirigentes de AFA y evitó referirse al tema: "Eso sería prestarme a una situación que no he generado", aseguró en diálogo con Alargue Caracol.

"No he hablado con nadie de Argentina además de que hay una situación laboral y contractual por resolver aquí en Atlanta", explicó el Tata. "Es una cuestión de respeto a la verdad y no he tomado ningún contacto ni con Colombia, ni Argentina", agregó.

De todas maneras, Martino devolvió los elogios de Claudio Tapia, presidente de AFA: "Ha estado en los peores momentos donde nos tocaron vivir situaciones muy difíciles y no contamos con el apoyo de los equipos del exterior. Lo respeto mucho porque no se separo en esas dificultades", aseveró.

Tata también aseguró que su "relación con Messi es normal" y aclaró que no tuvo "ningún inconveniente con él ni con ningún otro futbolista de la Selección Argentina".