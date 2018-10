Mariano Villalobos entre los diez del GP3 de Las Américas

Mariano Villalobos (Yamaha R3) tuvo un sábado enredado que pudo cerrar con saldo positivo y completar la primera de las dos competencias que el GP3 de Las Américas disputará en San Juan en el décimo lugar.

La jornada arrancó con la clasificación. Para ella modificó la relación de su moto buscando achicar la brecha con Kawasaki y KTM pero no salió como esperaba. Ante esto, entonces, volvió a cambiar y logró una importante mejoría que aumenta sus expectativas para mañana.

"Buscamos ganar con el cambio de relación pero no salió bien. Clasifiqué décimo y por eso decidimos ir por otro camino. Así largué la carrera y tuve que adaptarme", explicó. Y agregó: "Arranqué con vuelvas malas pero de a poco me fui acomodando y terminé mejor, lo que me deja con buenas chances para la carrera del domingo".