Marcos Díaz habló de su llegada al Xeneize

Marcos Díaz habló en conferencia de prensa tras ser presentado como nuevo refuerzo de Boca, se mostró feliz por su llegada al Xeneize y le agradeció a los que hicieron posible el pase.

"Contento por la oportunidad que se me está dando. No es un sueño pero si es un paso muy importante en mi carrera, en mi vida. Agradecido al presidente, a la comisión directiva y al técnico que hicieron fuerza para que yo hoy este acá. Estoy disfrutando esta oportunidad que se me está dando. mucho esfuerzo no tuve que hacer, tenia el pase en mi poder, era más que nada sentarnos a negociar con la dirigencia", dijo el arquero.

Además, contó cómo fue que tomó la decisión de ir al club de la Ribera: "No hace falta convencer, sabemos que lo que Boca a nivel mundial, la exigencia que te da en el día a día y a eso uno a lo ayuda a crecer. Cuando surgió la oportunidad, no se dudó. Fue una negociación rápida".

En cuanto a su nivel futbolístico, el ex-Huracán aseguró que este paso en su carrera lo toma en un momento muy bueno. "La llegada a Boca me agarra en un pico alto. En estos cinco años que estuve en Huracán fui creciendo año tras año y creo que llego en una buena edad para un arquero. Para jugador soy viejo, pero para arquero todavía me falta. Terminé el torneo atajando bien", aseveró.

Por último, reveló cuál es la receta para tener un paso exitoso por el Xeneize: "El trabajo es la clave para triunfar en Boca. Acá no hay secreto. Sabemos lo que es Boca a nivel mundial y la exigencia que tiene. Una exigencia es ganar siempre, es la mentalidad que tiene el equipo. Estamos trabajando para pelear en todos los frentes".