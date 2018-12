Marcelo Gallardo: "Estamos felices, no podemos pedir más"

"No podemos pedir más, más allá de este traspié final. Seríamos injustos si pedimos más porque lo que se consiguió fue fuerte y emotivo", explicó Gallardo en una breve rueda de prensa que dio en el entretiempo de la final entre Real Madrid y Al Ain en Abu Dhabi.

Después del 4-0 frente al Kashima japonés que le dio a River la medalla de bronce en el torneo continental, el 'Muñeco' contó que "la victoria nos deja un sabor dulce porque era como merecía el equipo terminar el año. No nos alcanzó el primer partido y jugamos más sueltos, ya esperando volver a casa, las vacaciones y reencontrarse con nuestra gente".

Sobre el partido de hoy, Gallardo consideró que River fue "de menor a mayor, nos costó un poco entrar en dinámica de juego. Nos soltamos con más tenencia de pelota, más profundos. Merecimos terminar así. Es una alegría para volver a casa con felicidad".

El plantel "millonario", que recibió las medallas al tercer puesto, emprenderá su regreso al país esta noche para tener su fiesta de festejo por la Copa Libertadores con su gente en el estadio Monumental. "Va a ser muy emotivo. La gente está muy contenta. Lo que voy a hacer es tratar de disfrutar. Visto lo de la gente, es increíble", se ilusionó el DT.

Sobre Gonzalo "Pity" Martínez, que se irá de River al Atlanta de la liga estadounidense, Gallardo declaró que tuvo "la manera más linda de despedirse, con goles a lo 'Pity'. Queda desearle lo mejor. Esperemos, de todo corazón, que le vaya muy bien. Hoy está en un gran nivel. Es un jugador para otra liga, sin desmerecer".

Por otra parte, respecto al 2019, Gallardo aclaró que "la exigencia es constante" en River. "Ahora hay que disfrutar de las vacaciones y sacarse de encima el año pasado. A partir del 6 de enero, hay que pensar en la preparación corta. La vara siempre está alta. Desde que estoy hemos sido exigentes para no quedarnos con lo logrado. Después veremos si nos da o no nos da. No siempre se gana. Voy a exigir que nos preparemos para competir y ganar", concluyó Gallardo.