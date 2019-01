Maravilloso gol de un ex Godoy Cruz

El argentino Javier Marcelo Correa marcó el gol con el cual Santos Laguna logró empatar 1 a 1 como visitante frente a Puebla, en uno de los partidos jugados anoche en el inicio de la tercera fecha del certamen Clausura de México.

Correa, de 26 años, ex Instituto, Ferro, Rosario Central, Godoy Cruz y Colón, empató a los 26 minutos en el estadio Cuauhtemoc, luego de que Pablo González puso en ventaja al equipo local a los 20.

Disputamos el duelo de la Jornada 3 del Clausura 2019 ante @ClubPueblaMX, igualando a un gol. ¡Checa las postales del encuentro!#SinGuerrerosNoHaySantos pic.twitter.com/YmxgA4Tsps — ClubSantosLaguna (@ClubSantos) January 19, 2019

En el puebla fue titular Matías Alustiza (ex Chacarita), mientras que en Santos Laguna jugaron Hugo Nervo (ex Arsenal y Huracán) y Julio Furch (ex Olimpo, Arsenal, San Lorenzo y Belgrano), quien marró un tiro desde el punto penal.

Por su parte, Morelia doblegó 2 a 0 Veracruz sumando sus primeros tres puntos en el torneo Clausura, con goles de Alberto Acosta y Miguel Sansores.

En el vencedor jugaron los argentinos Emanuel Loeschbor (ex San Martín de Tucumán y Juventud Antoniana) y Gastón Lezcano (ex Cañuelas, Barracas Central y General Lamadrid).

Hoy, Pachuca visitará al América, Monterrey al Querétaro y Cruz Azul a los Tigres UANL y mañana terminará la fecha con Pumas UNAM-Atlas, Lobos-Necaxa, Guadalajara-Toluca y León-Tijuana.