Maravilla Martínez y Chávez se picudiaron en las redes

Maravilla Martínez y Julio César Chávez Jr siguen sin confirmar si pelearán en noviembre próximo. Por ahora no hay acuerdo en las negociaciones y no está claro si finalmente se volverán a ver las caras otras vez arriba de un ring, a seis años del combate en Las Vegas que proclamó campeón de los medianos al boxeador argentino.

Como todavía la pelea sigue en veremos, Maravilla acusó a Chávez Jr de cobarde y de no querer enfrentarlo. Fueron varios tuits, uno de los cuales fue contestado por el mexicano, y un posteo en Instagram.

Maravilla Martínez quiere volver al ring a cuatro años de su retiro. Tiene 43 años y se está entrenando para darle la revancha al boxeador mexicano, que todavía está en actividad.

"Julio, quiero darte otra paliza el 17 de noviembre. Deja ya de dar vueltas, acepta y firma el contrato. Porque tu me desafiaste. Si algo admiro de los mexicanos es que no se rajan como tú", le picó Maravilla. Y Chávez le contestó: "Yo estoy más que listo Sergio... Me va a dar mucho gusto clavarte unos buenos vergazos (golpes)".

@jcchavezjr1 Ya estoy listo para combatir contigo. Acepté subir a 168 libras. Acepté la fecha 17/11/2018. Acepté todo y estoy ya listo para darte otra paliza. “Quizá quede lisiado pero de mis puños” Que estás esperando para firmar? O te rajas? — Sergio Martínez (@maravillabox) 2 de octubre de 2018

@jcchavezjr1 Si te rajas dilo ya.

Julio, quiero darte otra paliza el 17 de noviembre. Deja ya de dar vueltas, acepta y firma el contrato PORQUE TU ME DESAFIASTE. Lo recuerdas?

Si algo admiro de los mexicanos es que no se rajan como tú lo estás haciendo. — Sergio Martínez (@maravillabox) 2 de octubre de 2018

"Yo estoy mas que listo Sergio...me va a dar mucho gusto clavarte unos buenos vergazos...sabes que solo me faltaron 15..20 seguntitos...pero fue peor...te retire! nunca mas fuiste el mismo...Estas listo? — Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) 2 de octubre de 2018

Pues habla con tu equipo porque alguien miente y pide cosas nuevas cada día. Acepté la fecha, acepté 168, hice lo difícil, tú solo debes hacer lo fácil, que es cumplir tu palabra. — Sergio Martínez (@maravillabox) 2 de octubre de 2018

@jcchavezjr1 Que dicen tus carnales? Se rajó Julito? Voy a golpearte el doble que en 2012. Te lo prometo Julio. No te rajes. pic.twitter.com/Okkb4F3kwe — Sergio Martínez (@maravillabox) 2 de octubre de 2018