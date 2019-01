Maradona salió de la clínica y disparó contra todos

Diego Maradona fue confirmado como técnico de Dorados de Sinaloa y en la tarde estuvo internado tras unos chequeos de rutina, pero aseguró en Radio La Red que está en perfectas condiciones. Además, opinó sobre la Selección y criticó a Claudio Tapia, presidente de la AFA, entre otros temas. Sus frases.

Su salud. "Fui a la Clínica (Olivos) a hacerme resonancias. Los boludos son como las hormigas, están en todos lados. No pasó nada pero el amor no cambia: todos me desearon lo mejor. Con la sonrisa que me arranca mi nieto, el hijo de Diego, con toda mi familia completa, no puedo estar mal. Entré con 59 años y salí de la clínica con 50. Es para los estúpidos de siempre, pero ya me río. Me vienen a buscar, yo no voy a tocarles el timbre".

Dorados. "Voy por la revancha. Vuelvo a Dorados pero cambio el cuerpo técnico. (Luis) Islas ya toma vuelo solo y seguramente mi hermano (Lalo) se sumará. Allá me esperan. Dije que no a un par de ofertas de México y están orgullosos. El presidente se porta genial conmigo, tiene 30 años, multimillonario, emprendedor".

Duro con Tapia. "Angelici y D'Onofrio tendrían que tomar el comando. No voy a hablar más de Tapia porque me traicionó y no quiero saber más nada. Que haga todas las cagadas juntas que está haciendo. No hay un DT en la Selección que haya hecho el curso de técnico".

Alfaro en Boca. "Me parece bárbaro que lo hayan elegido, es lo máximo que tiene el fútbol argentino para Boca, no hay otro más capacitado y con más sabiduría que Alfaro. Le deseo toda la suerte del mundo y Angelici hizo muy bien en traerlo".

La final de la Copa. "Lo del River Boca como lo vamos a entender con la pasión argentina de que se juegue en Europa. Me dolió que pierda Boca, pero no tiene sentido jugar afuera y me duele a arreglo. El rumor de la gente es arreglo. Como un gallego va a entender la pasión de un hincha de River o Boca. A mí un paraguayo no me va a sacar la pasión ni me va a venir a poner los puntos. No le digo a él donde juegan Olimpia y Cerro".