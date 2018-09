Maradona en Sinaloa: "Vengo a dejar el corazón"

El ex astro del fútbol argentino Diego Maradona aseguró hoy que asumió la dirección técnica de Dorados, del ascenso mexicano, para trabajar y dejar el corazón en su nueva aventura como entrenador.

"No venimos de paseo, no venimos de vacaciones. Venimos a trabajar, vine a dejarles mi corazón y a darle una mano a los muchachos", aseguró Maradona ante una multitud de medios presentes en la ciudad mexicana de Culiacán.

Pero el ex capitán de la selección argentina advirtió que no es el salvador del fútbol mexicano. "Yo no vine a resolver el fútbol mexicano, yo vengo a darle una mano a Dorados y Dorados me la da a mí", dijo.

"Quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando yo estaba enfermo: hoy quiero ver el sol y acostarme de noche, antes ni me acostaba ni sabía que era una almohada, por eso acepté la oferta del equipo", añadió el campeón del mundo en 1986.

El técnico de 57 años dijo que tuvo ofertas a largo plazo "importantes" en Argentina, así como de selecciones sudamericanas, pero precisó que "éste no es el momento". "Evo (Morales) me ofreció la selección boliviana y (Nicolás) Maduro la venezolana, pero yo estoy con ganas de patear el césped", explicó Maradona.

"Es importante venir a Dorados: estoy mucho más cerca de mi familia, antes (en Emiratos Árabes) era un viaje de 24 para la Argentina. Ahora son diez, vengo con todas las ganas", manifestó. "Anoche (domingo) hablé con (Antonio) Mohamed, siempre me habla de Dorados cuando hacemos asados", declaró.