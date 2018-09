Maradona contra todos en cinco frases

Cuando Diego habla, no se guarda nada. El astro argentino disfruta su estadía en México y en una entrevista exclusiva con el diario Clarín habló de todo, sin filtro. Su deseo de incursionar en la política, Macri, el interinato de Scaloni, bancó a Messi y una dura definición sobre Boca.

La charla fue extensa y es por eso que la resumimos con las mejores frases de un Maradona auténtico, directo y sin vueltas.

La política. "Fidel (Castro) me dijo que tenía que dedicarme a la política. Y yo iría con ella, con Cristina. Veo a la gente sufrir, veo a la gente que no puede llegar a fin de mes. ¿Cuánto más van a robar? Mis hermanas no pueden llegar a fin de mes. Pero la luchan, trabajan. Y bueno, me da mucha bronca. Ver un país que era estable y de repente se derrumbó todo como quien tira un muñeco de nieve".

El presidente Macri. "Es De la Rúa y medio. La derecha es muy prepotente. Te seduce con los dólares. No entiendo realmente cómo todavía estamos de pie los argentinos. Yo creo que esto es una hecatombe mundial. Yo creo que este tipo (por Macri) se cree que está dirigiendo un parque de diversiones. El padre de Macri robó más que Cristina en todo el tiempo que estuvo".

El Mundial y Scaloni. "Me dolió mucho lo que pasó en el Mundial. Porque no hay respeto. Ahora ponen a Scaloni. Es un gran muchacho pero no puede dirigir ni el tráfico. ¡Cómo le vamos a dar la Selección Argentina a Scaloni! ¿Estamos todos locos? Con toda la gente que pasó, que le rompieron la dentadura y la cabeza… ¿Vos ponés a Scaloni? Y Scaloni dice "yo estoy preparado". Pero si nunca te vi hacer un gol para Argentina. Le queda como el traje del gordo Porcel a Minguito Tinguitela, mirá lo que te digo".

La ausencia de Messi. "Él no tiene la culpa de no ser campeón del mundo. Hoy la Selección no me despierta absolutamente nada. Como no se lo despierta a la gente. Perdimos eso. La pasión. No puede jugar con Nicaragua, no puede jugar con Malta. No, hermano. Estamos tirando todo el prestigio que ganamos por el inodoro. Le pediría que no venga más a la Selección y me gustaría que nos hubiera mandado a todos a cagar".

Sobre Boca y su actualidad. "Lo digo con la mejor buena fe del mundo: Boca contra River no jugó a nada. Me dolió muchísimo. Teniendo a Tevez, a Benedetto, a Wanchope, a éste y al otro... Trajeron todo. Es como el del 81. Nosotros tuvimos la suerte de ser campeones. Ellos también: Boca es bicampeón, pero Boca no convence. No es un problema de River contra Boca. Porque el equipo tiene problemas con Patronato, con Rosario Central, con Defensa y Justicia".