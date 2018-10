Maradona: "Tevez no es más el jugador del pueblo"

Diego Armando Maradona brindó una entrevista a Infobae en Sinaloa, en la que habló del presente del club de sus amores, la actualidad de Carlos Tevez y la Selección. Otra vez, fue picante y no se guardó las críticas.

Sobre el presente irregular de Boca Juniors de los Barros Schelotto, Maradona aseguró que "estoy tan desconcertado como ellos. Pide a Van Basten y se lo traen, pide a Gullit, a Maradona, a Cardona, a Zárate y se los traen a todos. Sé que es muy difícil comandar un grupo, pero con los jugadores que tiene Boca en algo le están errando. Yo creo mucho en Gustavo y Guillermo, no creo en los que están alrededor de ellos que no saben de fútbol, pero hacen que saben, llamensé los profesores, las amistades. Eso a mí me da asco de verdad".

Con respecto a la actualidad de Carlos Tevez, consideró que ya no es más "el jugador del pueblo", "porque está al lado de Macri y el que está al lado de Macri no puede estar con el pueblo, de ninguna manera. Absolutamente. Para mí desde que Carlitos está al lado de este ladrón pasó a ser un jugador fantástico y un amigo al que le puedo decir las cosas en la cara. Porque yo no me escondo, al contrario".

Finalmente, fue muy duro contra Chiqui Tapia, presidente de la AFA: "Estoy con muchas ganas de hacer un montón de cosas acá, pero en la Selección está toda esta manga de traidores y yo no vuelvo. Queríamos una AFA nueva y metimos a Tapia. Yo también soy culpable eh, atención. Él me vino a pedir apoyo a La Candela y le dije que sí. Me dijo un montón de cosas y no hizo nada, no me llamó más. Eso es lo que más me jode y eso es traición. Y yo a los traidores los escupo en la cara".