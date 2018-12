Mansur: "La plata para hacer el Gambarte no está"

El presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba, José Mansur, confirmó esta mañana en Canal 9 que "esperan que mañana se firme el contrato con Marcelo Gómez como nuevo DT".

Sobre el Morro, el funcionario explicó: "Vamos a encontrar al reemplazante del Morro, con eso no vamos a tener problemas. Siempre tuvimos la suerte de reinventarnos".

"Una institución como Godoy Cruz siempre genera contenido para una noticia. No nos parece serio que se hablen cosas que no son. En el fútbol es todo tan cambiante que hasta que no se firme no tiene valor, no hay muchos misterios", explicó.

"Nadie nos llamó por Angel González, nos gustaría que se quede. Por Angileri recibimos algunas propuestas pero nada concreto", desarrolló Mansur respecto a las posibles ventas de algunos futbolistas.

Con respecto al fin de año, el presidente Bodeguero dijo: "Espero un país mejor. Voy a brindar por un Tomba, que siga en crecimiento. Todos queremos una estrellita en la camiseta y creo que vamos por buen camino y algún día llegará. Godoy Cruz sabe qué hacer para tener un crecimiento en infraestructura y así llegar los logros futbolísticos".

Acerca del estadio Feliciano Gambarte, expuso: "Siempre digo lo mismo, es una inversión mega millonaria que hoy la institución no lo puede realizar. Es muy complicado, me encantaría. Pero por el momento la plata no está".