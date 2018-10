Los Pumas quieren cerrar el torneo con una sonrisa

Este sábado, desde las 18.30 por ESPN 2 y Play Los Pumas reciben a Australia en Salta, en busca de una nueva victoria frente al seleccionado Wallaby.

CÓMO LLEGAN: No se fueron conformes Los Pumas luego del partido que disputaron en Vélez Sársfield ante los All Blacks. No funcionaron las formaciones y costó quebrar la primera línea defensiva de los de negro, que estuvieron firmes y no le perdonaron ninguna oportunidad. La caída fue por 35 a 17 y le metió un freno a todo lo bueno que hicieron en la gira por Oceanía, dónde consiguieron el primer triunfo como visitantes del Championship ante los Wallabies. Australia no llega bien. Un solo éxito en cinco fechas y pocos lucimientos personales. Perdieron en Sudáfrica en un choque plagado de errores. Viajaron a Salta con la intención de revertir un flojo torneo y con la consigna de no salir últimos y quedarse con el triunfo ante los argentinos.

QUÉ BUSCAN: para Los Pumas será otro paso en este nuevo camino que iniciaron con la llegada del nuevo Staff. Otros desafíos, una forma diferente de jugar y la posibilidad de sumar otra marca a este proceso, dónde ya hicieron historia al lograr por primera vez dos éxitos en una edición. Australia está en una etapa llena de dudas. El equipo perdió el apoyo de su gente y la formación tampoco se consolidó con un quince que sufrió muchas variantes. Los cambios influyeron, sin embargo Cheika tiene jugadores de sobra para darlo vuelta.

LAS CLAVES: No salirse del plan de juego, y fundamentalmente dominar las formaciones será la clave para que Los Pumas puedan hacer un buen partido en Salta. La defensa debe ser muy precisa en el tackle y en los duelos individuales. En Gold Coast se fallaron varios, algo que habrá que mejorar en el Estadio Padre Ernesto Martearena. En ataque no estará Bautista Delguy, la gran revelación de la temporada, y hay varios jugadores entre algodones. Será muy importante estar enfocado y concentrado en no dejar que los Wallabies manejen el partido. Para los visitantes habrá varios desafíos en su visita a la Argentina. Cheika no logró confiabilidad con sus modificaciones en la gestación del juego. Y hubo muchas fallas en la definición, algo en lo que los Wallabies son especialistas, por destrezas y calidad en su plantel. Vienen por un triunfo vital para cerrar un torneo que por ahora es el peor de los siete que jugaron desde el 2012.

LOS ANTECEDENTES: Será el partido número 31 entre Wallabies y Los Pumas. Los argentinos viene de lograr el sexto éxito del historial, hace unas semanas en Gold Coast por 23 a 19. En Argentina será el 13° choque, con cuatro triunfos locales, siete visitantes y un empate. Jugarán por primera vez en Salta, ya que los últimos tres partidos fueron en Mendoza. El último éxito Puma fue en 2014 por el recordado 21 a 17, que representó el primer festejo por el Rugby Championship.

LOS PUMAS: 1- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy (2), 3- Ramiro Herrera, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Javier Ortega Desio, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Nicolás Sánchez, 11- Ramiro Moyano, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Orlando, 14- Matías Moroni, 15- Emiliano Boffelli.

Suplentes: 16- Julián Montoya, 17- Santiago García Botta, 18- Santiago Medrano, 19- Matías Alemanno, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Tomás Cubelli, 22- Santiago González Iglesias, 23- Sebastián Cancelliere.

Entrenador: Mario Ledesma.

AUSTRALIA: 15 Dane Haylett-Petty, 14 Israel Folau, 13 Reece Hodge, 12 Kurtley Beale, 11 Marika Koroibete, 10 Bernard Foley, 9 Will Genia, 8 David Pocock, 7 Michael Hooper (c), 6 Ned Hanigan, 5 Izack Rodda, 4 Adam Coleman, 3 Taniela Tupou, 2 Folau Faingaa, 1 Scott Sio.

Suplentes: 16 Tolu Latu, 17 Sekope Kepu, 18 Allan Alaalatoa, 19 Rory Arnold, 20 Rob Simmons, 21 Caleb Timu, 22 Nick Phipps, 23 Matt Toomua, 24 Tom Banks.

Entrenador: Michael Cheika.

Estadio: Estadio Padre Ernesto Martearena, Salta.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Árbitros asistentes: Mathieu Raynal (Francia), Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

TMO: David Grashoff (Inglaterra).