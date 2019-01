Los Pumas 7 ganaron la Copa de Plata

Los Pumas 7 finalizaron terceros luego de vencer a Portugal en la final de la Copa de Plata. Fue titular el mendocino Juan Martin González y luego ingresó Maxi Filizzola que hizo un try de muy buena factura.

Maxi Filizzola

Argentina (31): Renzo Babier, Juan Martín González Samso, Martín Cancelliere, Máximo Provenzano (cap), Nicolás Roger, Marcos Moneta y Franco Florio.

Suplentes: Martín Bogado, Lucas Cartier, Tomás Vanni, Roy Lura, Maximiliano Filizzola y Marcos Elicagaray.

Entrenador: Diego Garavano.



Portugal (21): Vasco Baptista, Joao Granate, Jorge Abecasis, Pedro Silveiro, Rodrigo María, Manuel Marta, Rodrigo Freudental.

Suplentes: David Wallis, Federico Filipe, Raffaele Storti, Antonio Stilwell y Hugo Valente.



Tantos en el Primer Tiempo: 1´ y 2´, Goles de Roger por Tries de Florio y él mismo (A); 4´, Gol de Abecasis por Try de Freudental (P), y 7´, Try de Moneta (A).

Resultado Parcial: Argentina 19 – Portugal 7.



Tantos en el Segundo Tiempo: 2´ y 5´, Goles de Abecasis por Tries de Silveiro y Freudental (P); 4´, Try de Barbier (A), y 7´, Gol de Roger por Try de Filizzola (A).



Cancha: Reñaca, Viña del Mar.

El Seven de Viña del Mar tuvo su jornada final: Chile venció a Uruguay en la final del Oro y levantó el trofeo. Además, se coronó campeón del Circuito Sudamericano.

Los Cóndores se aseguraron el sábado un lugar en la Qualy de Hong Kong y este domingo finalmente sellaron su posibilidad de jugar Vancouver y Las Vegas.

En tanto, Uruguay es el otro seleccionado que estará en la Qualy de Hong Kong.

Resultados día 2

Semifinales por 9° puesto Brasil0-35 Estados Unidos

Semifinales por 9° puesto Canadá12-17 Paraguay

Cuartos de Oro udáfrica12-14 Uruguay

Cuartos de Oro Argentina22-14 Rusia

Cuartos de Oro Alemania 7-17 Chile

Cuartos de Oro Colombia12-36 Portugal

Semifinal por el 5° puesto Rusia19-15 Alemania

Semifinal por el 5° puesto Sudáfrica15-10 Colombia

Semifinal de Oro Argentina 0-35 Chile

Semifinal de Oro Uruguay19-14 Portugal

Final por el 11° puesto Brasil 24-17Canadá

Final por el 9° puesto Estados Unidos26-5 Paraguay

Final por el 7° puesto Alemania 47-5 Colombia

Final por el 5° puesto Rusia5-22 Sudáfrica

Final por el 3° puesto Argentina 31-21 Portugal

Final por el Oro Chile31-7 Uruguay