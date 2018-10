Lopetegui asume críticas y muestra "absoluta confianza" en su equipo

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, asumió con hoy "con naturalidad" las críticas por los últimos resultados, aseguró que el suyo es un "buen equipo" y se mostró convencido de que logrará los objetivos que tiene por delante.

"Esto es el Real Madrid, hay que asumir las críticas con naturalidad. Lo realmente importante son las sensaciones que tenemos con los chicos y ésas son buenas", afirmó un sobrio Lopetegui en la rueda de prensa previa al choque de mañana frente al Alavés en la Liga española de fútbol.

"Hace diez días todo era maravilloso, ahora parece menos maravilloso, pero también hay cosas positivas. Seguimos con absoluta confianza", continuó el técnico blanco en alusión a los muchos elogios que siguieron a la victoria por 3-0 ante la Roma en la Champions.

"Estamos con los mismos puntos que el primero y en la Champions no tenemos la más mínima duda de que el equipo va a seguir la misma línea que ante la Roma. Hay que seguir trabajando día a día", agregó el ex seleccionador español.

Tras el triunfo sobre los italianos y de regreso a la competición doméstica, el Real Madrid venció por la mínima al Espanyol, cayó estrepitosamente ante el Sevilla y empató sin goles ante el Atlético de Madrid. De vuelta a la Champions, el pasado martes perdió por 1-0 frente el CSKA en Moscú.

"Yo no estoy pendiente de si me maltratan o me tratan bien, sino de mi trabajo y de lo que hacemos, y vamos a ser capaces de conseguir nuestros objetivos", aseveró un firme Lopetegui.

"Nos hubiera gustado haber ganado todos los partidos, pero contra el Atlético y el CSKA merecimos los tres puntos y, exceptuando la primera parte ante el Sevilla, el equipo ha tenido un tono positivo, en algunos momentos brillante", analizó el entrenador del vigente campeón de Europa.

Así las cosas, Lopetegui sostuvo que el choque de mañana frente a un Alavés que puntuó en sus últimos seis partidos en la Liga no será "una final" distinta a cualquier otro partido del campeonato.

"Yo, cada partido, lo afronto como una final porque cada partido es importante. Éste será una final como todos los anteriores, ni más ni menos", remarcó el técnico español, sin entrar a valorar si, como algunos consideran, su cargo corre peligro.

Lopetegui asumió, en cualquier caso, los errores de su equipo y prometió trabajo para corregirlos, especialmente en lo que respecta a un dato: endebles en defensa, los blancos se vieron obligados a remontar ya en cinco de los diez encuentros que disputaron en todas las competiciones.