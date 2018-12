Libertadores por Facebook: el Tomba entre los televisados

La Copa Libertadores acordó con Facebook la transmisión exclusiva de los partidos de los jueves y las presentaciones de los equipos argentinos podrán verse por dicha vía.

Así, la compañía californiana se encargará de la difusión exclusiva de 27 encuentros los jueves, hasta los cuartos de final, y otros 19, que aún no están definidos, que se disputarán martes y miércoles.

La Conmebol oficializó el calendario luego del sorteo y así quedó el cronograma.

Fase 2

07 de febrero | La Guaira / Real Garcilaso vs Atlético Nacional – 23:30 GMT

14 de febrero | Atlético Nacional vs La Guaira / Real Garcilaso – 18:30 hora local (23:30 GMT)

Fase de Grupos

07 de marzo | Huracán vs Cruzeiro – 19:00 hora local (22:00 horas GMT)

07 de marzo | LDU Quito vs Peñarol – 19:00 hora local (00:00 horas GMT)

07 de marzo | Deportivo Lara vs Emelec – 22:00 hora local (02:00 horas GMT)

14 de marzo | Peñarol vs Bolivia 2 – 19:00 hora local (22:00 horas GMT)

14 de marzo | Paranaense vs Wilstermann – 21:00 hora local (00:00 horas GMT)

14 de marzo | Emelec vs Huracán – 21:00 horas (02:00 horas GMT)

28 de marzo | Universidad Católica vs Gremio – 19:00 hora local (22.00 horas GMT)

28 de marzo | G3 vs Rosario Central – (00:00 horas GMT)

28 de marzo | Sporting Cristal vs Olimpia – 21 hora local (02:00 GMT)

11 de abril | River Plate vs Alianza Lima – 19:00 hora local (22:00 GMT)

11 de abril | Flamengo vs Bolivia 2 – 21:00 hora local (00:00 GMT)

11 de abril | Emelec vs Deportivo Lara – 21:00 hora local (02:00 GMT)

25 de abril | Zamora FC vs Cerro Porteño – 18:00 hora local (22:00 GMT)

25 de abril | Junior vs San Lorenzo – 19:00 hora local (00:00 GMT)

25 de abril | G2 vs Palmeiras – (02:00 GMT)

5 de mayo | Godoy Cruz vs Universidad de Concepción – 19:15 hora local (22:15 GMT)

5 de mayo | Olimpia vs Sporting Cristal – 18:15 hora local (22:15 GMT)

5 de mayo | Boca Juniors – Atlético Paranaense – 21:30 hora local (00:30 GMT)

5 de mayo | Wilstermann vs Tolima – 20:30 hora local (00:30 GMT)