Leo Messi no acudirá a la gala

Lionel Messi no estará presente en la gala del The Best, que se celebrará hoy en Londres. El astro argentino es uno de los nominados al mejor once del año y al Premio Puskas al mejor gol por su brillante tanto frente a Nigeria, en el Mundial de Rusia.

De esta manera, Messi no se encontrará con Lionel Scaloni, quien sí estará presente en la entrega de premios, y la charla sobre el futuro del 10 en la Selección Argentina deberá esperar un poco más.