Leandro Paredes: "Si fuera por mí, vuelvo mañana a Boca"

El volante Leandro Paredes aseguró que su intención es regresar a Boca Juniors, pero reconoció que en la actualidad es prácticamente imposible. "Si fuera por mí, vuelvo mañana, pero las posibilidades son muy pocas. Zenit puso mucho dinero y no tienen en mente venderme", afirmó en diálogo con radio La Red.

El mediocampista continuó con sus deseos de volver a vestir la camiseta xeneize y destacó que "las ganas siempre estuvieron". Además, agregó: "Hablé con Nico (Burdisso) y le conté de mi ilusión, pero también él sabe que no depende todo de mí".

Con respecto a su actualidad, Paredes fue contundente. "Me fui joven de Boca. No pensaba hacerlo tan pronto. Ahora estoy más maduro y puedo ayudar. El club me dio todo y quiero devolverle algo. La derrota en la Copa Libertadores fue un empujoncito para querer colaborar", cerró.