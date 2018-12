Las sentidas palabras de Guillermo tras su salida

El director técnico Guillermo Barros Schelotto entendió como "lo mejor para Boca" su salida del club, oficializada hoy en conferencia de prensa junto al presidente Daniel Angelici, tras la derrota con River en la final de la Copa Libertadores, el pasado domingo en Madrid.

"Quiero agradecer a los hinchas por el enorme cariño que me brindaron en este tiempo, no tengo palabras para describir lo que viví Tengo dolor por no haber logrado la copa. Entiendo que mi salida era lo mejor para Boca", expresó visiblemente emocionado.

Además, Guillermo agregó: "Más allá del dolor y de no haber ganado la Copa Libertadores, que era el objetivo que teníamos, la decisión que tomamos es la mejor para Boca. No tengo palabras para explicar lo que sentí cuando llenaron La Bombonera en el entrenamiento, en la final o cómo nos despidieron antes de viajar. Son increíbles".