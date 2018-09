Las mendocinas que brillaron en el Sudamericano

En un partido para el infarto, que se definió en los últimos segundos, la selección femenina de básquet se impuso 65-64 a Brasil en la final del Campeonato Sudamericano de Colombia, rompió una racha de 16 títulos consecutivos de la Verdeamarela y ganó el torneo después de 70 años de sequía. Un anticipo inmejorable para lo que se viene que es nada menos que el Mundial de España.

Mendoza estuvo presente en este histórico momento con la participación de tres mendocinas: Natacha Pérez (Las Heras Básquet), Andrea Boquete (Obras Basket) y Agustina Leiva (Deportivo Berazategui).

MDZ habló con Natacha y Agustina. Ambas jugadoras contaron los secretos para ganarle la final a un clásico rival.

Natacha Pérez

La Final: "La final contra Brasil lo jugamos como todas las finales, de igual a igual, con el plus de ganarle a un clásico rival y todo lo que eso significa. En gran parte del partido fuimos con el tanteador abajo y la clave fue no desesperase. Sabíamos que el juego se destrababa en cualquier momento. Supimos bloquear a sus grandes jugadoras y adelante tuvimos paciencia a la hora de resolver. La contextura física de las brasileñas fueron superiores en muchos aspectos".

Sudamericano: "El torneo se vivió con mucha intensidad, el nivel de Sudamérica cada vez está más parejo. Habían equipos que estaban 40 puntos abajo de su rival, hoy la cosa cambió y cada partido fue todo un desafío. Esto habla de un crecimiento que nos hace bien a todos. El rival más complicado fue Colombia por el simple hecho de ser locales y contar con un plantel muy bueno. Pero la verdad que fue un campeonato muy parejo".

Lo que se viene: "Ahora nos concentramos en los amistosos en Bélgica a la espera del inicio del Mundial porque estamos con muchas ganas, sabiendo que al anterior Mundial no pudimos clasificar. Luego del Mundial no tengo decidido qué hacer. Estoy replanteando la idea de jugar afuera o si jugaré el Federal para algún equipo de Argentina. No lo tengo decidido todavía".

Se me eriza la piel cada vez que lo veo!!! Qué hermoso es escuchar nuestro himno y ver a Argentina en lo más alto! https://t.co/vzLVMss4ps — Natacha Perez (@_nachaperez) 5 de septiembre de 2018

Agustina Leiva:

Sudamericano: "Fue una experiencia increíble ya que es la primera vez que quedé en la Selección de Mayores. El nivel del Sudamericano fue muy intenso y eso me gustó mucho porque te ayuda a mejorar. El rival más complicado fue Brasil ya que tiene buenas jugadoras".

La Final: "El secreto para ganar la final fue nunca bajar los brazos. Teníamos que tener en la mente la tranquilidad suficiente para revertir el marcador y salir a ganar como sea".

Lo que viene: "Ahora estoy enfocada en la Selección y ver que se presenta más adelante".

Lo que viene para la Selección: amistosos y Mundial

La selección argentina jugará desde el 22 de este mes hasta el 30, el Mundial en España. Las Gigantes ya están en Europa y previo a la cita mundial, viajarán rumbo a Bélgica para disputar algunos amistosos de cara la cita internacional.