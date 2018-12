Las confesiones de Gallardo, el gol del Pity y un elogio a Pablo Pérez

Marcelo Gallardo habló dos veces con los medios en pocas horas. Primero lo hizo en conferencia pero como lo organizado por FIFA le pareció "media fría", se reunió con la prensa argentina para hablar de todo y de todos.

"En la conferencia de FIFA ustedes no tuvieron mucho para preguntar y algunos medios no entendían de lo que estábamos sintiendo nosotros. Me pareció medio frío y quería darle la posibilidad de que pudieran desenvolverse con total tranquilidad. Creo que va a ser la última conferencia del año y nos volveremos a ver el año que viene. Si ustedes esperaban que anuncie algo, nada importante", explicó.

El Mundial de Clubes. "Es un privilegio estar en un Mundial de Clubes, no es fácil estar acá, no es fácil haber ganado la Copa Libertadores, pero ahora lo que menos me interesa después de todo lo que vivimos es haber perdido el partido con Al Ain porque ya no lo vamos a ganar. Me tengo que aferrar a todo lo que hemos vivido que fue mucho y me tengo que aferrar a la felicidad de haber logrado esto después de todo lo que nos pasó".

Los días después de la final. "No podíamos medir los momentos porque estábamos en una situación en la cual ya estaba todo hecho. Teníamos que viajar después de Madrid, no habíamos preparado ninguna logística en cuanto al lugar, la adaptación fue muy dura. Yo pasé seis días prácticamente sin dormir. Me despertaba a la noche y caminaba por la habitación".

El reclamo de Boca. "No tenía temor de que le den por ganado el partido a Boca. Había cierta tendencia a querer informar como que había mucha fuerza para que eso pasara. No tenía ese temor pero después empezás a dudar cuando hay sectores que fuertemente van posicionado ciertas noticias. Creo que el fallo fue muy claro, no había reclamo absolutamente a nada".

El elogio a Pablo Pérez. "Lo que dijo Pablo Pérez habla bien de un profesional que reconoce que el rival fue superior y que ganó bien. Eso es valido, es honesto y me parece que está bueno".

Como vivió el gol del Pity. "No lo vi al gol del Pity porque estaba bajando del palco al vestuario. Cuando bajaba las escaleras del Bernabéu vi el tiro del palo de Jara. Llegando al vestuario ya no veía más nada y entre que algunos me decían terminó y el tiro del palo y después "gol del Pity", fueron unos tres o cuatro minutos de oscuridad absoluta donde no sabía que había pasado hasta que me dijeron "terminó". Ahí me dieron autorización a entrar a la cancha y lo que sentí después se vio".

La Selección. "Le digo que hoy tengo un compromiso con River en el cual me debo a River. Yo tampoco te puedo contestar porque no me pasó hasta ahora. Me debo a River".