Lampe: "No me gustaría irme de Boca sin jugar"

Carlos Lampe, arquero de Boca, confesó que no quiere regresar a Huachipato, club dueño de su pase, sin haber jugado en el Xeneize.

"Tengo contrato con Huachipato, pero es difícil que vuelva a jugar ahí. No me gustaría irme de Boca sin jugar algún partido, sin ganar algo. Tengo ganas de quedarme, pero hay que esperar", dijo el arquero de la Selección de Bolivia al diario chileno La Tercera.

Lampe llegó para vestir la Azul y Oro por la lesión de Esteban Andrada, aunque siempre tuvo claro que no tenía la titularidad asegurada, sino que venía a pelear un puesto con Agustín Rossi, quien finalmente se adueñó del arco durante la recuperación del mendocino

"No me molestó, pero me hubiese gustado jugar como a todos. Estos partidos nadie se los quiere perder. Sé que vine porque Esteban se lesionó, pero Agustín subió el nivel y después volvió Esteban. No tuve chances de poder demostrar por qué me trajeron", deslizó.

"Es difícil hacer un resumen personal, porque no tuve la oportunidad de jugar, pero el estar en Boca siempre será positivo. Nos quedamos con ganas de ganar la Copa, pero estoy tranquilo porque se dejó todo en la cancha. Soy un profesional y vine a sumar a Boca", cerró Lampe.

