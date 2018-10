Lamela agradeció a Messi por un regalo especial

A pesar de que su equipo fue derrotado claramente por el Barcelona, Erik Lamela se fue feliz de Wembley por otro motivo, ya que, además de haber anotado el gol 8.000 de la historia de la Champions, consiguió la camiseta de Lionel Messi que su papá le venía pidiendo desde hacía teimpo.

El Coco y la Pulga han sido compañeros en la Selección argentina y esta vez se enfrentaron con sus respectivos clubes, motivo ideal para que Lamela saldara su deuda: "Mi papá siempre me pide su camiseta", contó el futbolista del Tottenham después del partido. Hasta ahora no la había podido conseguir, pero se marcó este encuentro como fecha límite. "Si no la conseguía me mataba", explicó.

"Intercambié unas palabras con él porque no nos veíamos desde hacía tiempo. Me hace feliz verlo”, agregó Lamela, quien además elogió el rendimiento de la Pulga, figura excluyente del encuentro: "Fue increíble lo que hizo esta noche, no tengo palabras. En cada partido muestra su clase y es por este motivo que es el mejor del mundo y todos lo sabemos".

Mundo Deportivo