La vuelta de Messi a la Selección deberá esperar

Aún no se confirmó la lista de la Selección Argentina para los amistosos ante Irak y Brasil del 12 y 16 de octubre, respectivamente, pero lo cierto es que Lionel Messi volverá a decir ausente en la convocatoria.



La Pulga no estará en la gira por Arabia Saudita pero la esperanza de que vuelva más temprano que tarde sigue latente. De hecho, Lionel Scaloni viajará a la gala de The Best y allí pretende encontrarse con el 10 para tener su primera charla post-Mundial.



Por lo pronto, Messi se perderá dos partidos más luego de no haber estado ante Guatemala y Colombia, pero su presencia en noviembre es aún una posibilidad.