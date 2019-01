La sorprendente frase de Guardiola sobre Otamendi

El zaguero argentino Nicolás Otamendi no es feliz al no jugar siempre como titular en el Manchester City inglés y el entrenador del equipo el español Pep Guardiola expresó que comprende al defensor al que tildó de "profesional increíble".

"Otamendi no es feliz. Cuando juega lo es, y cuando no lo hace no lo es, Pero no es el único, todos son así. No sé qué puede hacer, sólo soy honesto conmigo y con mis jugadores", dijo Guardiola sobre el argentino, según Globo Esporte.